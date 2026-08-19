مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: با توسعه فرآوری و فناوری باید از خام‌فروشی در این حوزه عبور و زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فیروزان، مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیه کمپ سه‌روزه عملی و آزمایشگاهی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی اظهار کرد: باید از خام‌فروشی در این حوزه عبور کنیم و با توسعه فرآوری، انتقال فناوری، استانداردسازی و بازاریابی، ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه گیاهان دارویی را به یک صنعت قدرتمند و ارزش‌آفرین تبدیل کنیم.

فیروزان، با اشاره به ظرفیت گسترده زیست‌بوم فناوری کشور افزود: حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ واحد فناور در کشور فعال هستند که از این میان حدود ۲۰۰ واحد فناور در حوزه گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان این که سهم شرکت‌های فناور فعال در حوزه گیاهان دارویی همچنان محدود است، افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده کشور، هنوز نتوانسته‌ایم از توانمندی‌های موجود در این حوزه به شکل مطلوب استفاده کنیم و لازم است سهم فعالیت‌های فناورانه و صنعتی در حوزه گیاهان دارویی افزایش یابد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه گیاهان دارویی نباید صرفاً به عنوان یک محصول دیده شوند، تصریح کرد: گیاهان دارویی یک صنعت مهم برای ارتقای صنعتی کشور هستند و در این زمینه مسئولیت جمعی بر عهده همه بخش‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری قرار دارد.

وی افزود: نباید فعالیت در حوزه گیاهان دارویی را به تولید محصولات ساده و بسته‌بندی محدود کنیم، بلکه باید با ورود به فضای استارتاپی و توسعه کسب‌وکار‌های فناور، زمینه صنعتی‌سازی و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و رقابت‌پذیر را فراهم کنیم.

فیروزان با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت علوم برای توسعه شرکت‌ها و هسته‌های فناور اظهار کرد: تلاش می‌کنیم از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حمایت و ارائه تسهیلات به شرکت‌ها استفاده کنیم و برنامه‌های مشترکی نیز با دانشگاه‌ها برای دانشجویان و هسته‌های فناور در حال اجراست تا افراد از مراحل ابتدایی فعالیت بتوانند وارد مسیر توسعه فناوری و کسب‌وکار شوند.