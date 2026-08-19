برنامه «عجیبه» با مرور لحظه‌های حیرت انگیز از شبکه دو و «کشیک سلامت» با بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی در نظام سلامت از شبکه سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه جدید «عجیبه» با محوریت واکنش به کلیپ‌های حیرت انگیز و موقعیت‌های عجیب روزمره، از پنجشنبه ۲۹ مرداد از شبکه دو پخش می شود، برنامه‌ای که قرار است پنجشنبه‌های هر هفته در همین ساعت میزبان مخاطبان باشد.

این برنامه با حضور دو شخصیت «احمد» و «حسن»، مجموعه‌ای از ویدئو‌های عجیب، تکه‌های مستند و موقعیت‌های حیرت انگیز را همراه با مخاطب به تماشا می‌نشیند و به هر یک واکنش نشان می دهد. فضای «عجیبه» بر پایه تماشای مشترک و گفت‌و‌گو درباره موضوع ها شکل گرفته است، برنامه‌ای که گاه با یک پرسش ساده آغاز می‌شود و گاه با یک نکته تأمل برانگیز به پایان می رسد.

«عجیبه» به تهیه کنندگی محمدجواد معصومی، کارگردانی احمد ذوالفقاری و نویسندگی مهدی رمضانی تولید شده است. احمد ذوالفقاری و حسن مولایی نیز دو شخصیت اصلی برنامه هستند.

فصل نخست این برنامه با ۲۶ قسمت ساعت ۱۹:۴۵ مهمان مخاطبان است.

برنامه زنده «کشیک سلامت» با حضور دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی در نظام سلامت می‌پردازد.

در این برنامه، دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، با حضور در استودیو درباره موضوعات مرتبط با حکمرانی نظام سلامت، چالش‌های موجود و فرصت‌های پیش‌رو در این حوزه با مخاطبان گفت‌و‌گو می کند.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، امشب ساعت ۲۰ زنده از شبکه سلامت پخش می‌شود.