به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زارع مدیر جهادکشاورزی شهرستان ممسنی گفت: واحد راکد کشتارگاه مرغ این شهرستان با رفع موانع تولید، پس از ۲ سال توقف با هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ، دوباره به چرخه تولید بازگشت.

رضایی مدیر کشتارگاه مرغ ممسنی هم گفت: این کشتارگاه با هزینه شخصی بیش از ۳۵٠ میلیارد تومان راه‌اندازی شده است و در حال حاضر ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.