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کشتارگاه صنعتی مرغ ممسنی که بیش از ۲ سال راکد مانده بود، وارد چرخه فعالیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زارع مدیر جهادکشاورزی شهرستان ممسنی گفت: واحد راکد کشتارگاه مرغ این شهرستان با رفع موانع تولید، پس از ۲ سال توقف با هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ، دوباره به چرخه تولید بازگشت.
رضایی مدیر کشتارگاه مرغ ممسنی هم گفت: این کشتارگاه با هزینه شخصی بیش از ۳۵٠ میلیارد تومان راهاندازی شده است و در حال حاضر ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.