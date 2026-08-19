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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان میزان خرید تضمینی و توافقی گندم از کشاورزان استان را تا کنون بیش از حدود ۳۰۰ هزار تن بیان کرد و گفت: ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن از این میزان خرید توافقی و مابقی خرید تضمینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی عیوضی گفت: تا کنون محصول گندم در بیش از ۹۰ درصد مزارع گندم استان برداشت شده است و ۱۰ درصد مانده نیز به تدریج برداشت و در مراکز و سیلوهای استان ذخیره سازی میشود.
مدیرکل غله استان زنجان افزود: تاکنون ۴.۵ همت بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان استان پرداخت شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
عیوضی گفت: تا ۱۹ مردادماه جاری هر یک از کشاورزانی که فایلهای فروش گندم آنان در بانک عامل بارگذاری شده است ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش محموله خود را دریافت کردهاند.
عیوضی ادامه داد: خرید تضمینی گندم از طریق ۳۷ مرکز خرید اعم از سیلوها، کارخانجات، تعاونیهای روستایی و تولیدی صورت گرفته که به عنوان مباشر در خرید تضمینی مشارکت داشتند و در ۲ مرکز نیز خرید توافقی انجام میشود.
وی نیاز استان به گندم را سالانه ۱۸۰ هزار تن و میزان تولید این محصول در استان را بیش از دو برابر این میزان ذکر کرد و گفت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده امسال ۳۵۰ هزار تن گندم در این استان خرید تضمینی خواهد شد.