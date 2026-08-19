۱۲ طرح در حوزه ایمن‌سازی، بهسازی و روکش آسفالت در راهگذر چابهار – مشهد و محور‌های اصلی و شریانی خراسان جنوبی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهسازی سطح راه و افزایش کیفیت عبور و مرور کاربران جاده‌ای در حال انجام است.

فرخی با اشاره به اهمیت راهگذر چابهار – مشهد و نقش محور‌های شریانی استان در ترانزیت بار گفت: با توجه به حجم بالای تردد در این مسیرها، طرح‌های مختلف راهداری در بخش‌های ایمن‌سازی، بهسازی، روکش آسفالت و رفع نقاط حادثه‌خیز در محور‌های شریانی استان در حال اجراست.

وی افزود: در بخش عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، محور‌های نهبندان – زاهدان و کمربندی قاین – بیرجند در حال اجراست و همچنین دو طرح عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور بیرجند سربیشه اجرا شده است.

فرخی با اشاره به اجرای طرح‌های روکش آسفالت در راه‌های اصلی و شریانی استان افزود: عملیات مرمت و روکش آسفالت در محور قاین–خواف، سه‌راهی شهید زارع–بشرویه، فردوس–دیهوک و بیرجند–خور–سه‌راهی راهداران نیز در حال اجراست که این اقدامات با هدف افزایش عمر مفید روسازی، ارتقای کیفیت سطح راه و بهبود ایمنی تردد انجام می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح‌های رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در محور‌های استان خبر داد و گفت: تکمیل اصلاح نقاط حادثه خیز تقاطع مجتمع خاطره و تقاطع بجد و همچنین اصلاح نقطه حادثه‌خیز در محور دیهوک –راور از دیگر طرح‌های فعال در حوزه ایمن‌سازی راه‌های استان است.