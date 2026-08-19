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میادین و خیابانهای چهارمحال و بختیاری همچنان شاهد مقاومت و ایستادگی مردم غیور این دیار در راه دفاع از کیان ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزایر صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردم هر شب با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شعار نوشتههایی با مضامین انقلابی، بر وحدت و همبستگی ملی تأکید میکنند.
مردم استان همچنین با حضور در خیابانها، بر حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کرده و پایبندی خود به آرمانهای شهدا را به نمایش گذاشتند.