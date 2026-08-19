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معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر تعیینتکلیف تسهیلات و بدهی شرکتهای دولتی وابسته به این وزارتخانه به بانک کشاورزی و بازگشت منابع به چرخه تأمین مالی بخش کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی در نشست بررسی وضعیت تسهیلات شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گفت: مطالبات بانک کشاورزی از شرکتها منطقی است و باید از حالت مطالبه به برنامه مشخص برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهیها تبدیل شود.
وی افزود: تعیین تکلیف بدهیها باید بهگونهای باشد که منابع بانک آزاد و دوباره برای تأمین مالی بخش کشاورزی استفاده شود، بدون آنکه فعالیت و مأموریت شرکتهای دولتی در حوزههایی مانند خرید محصولات، ذخیرهسازی و تأمین کالاهای اساسی متوقف شود.
فتحی همچنین بر تدوین برنامه زمانبندی برای بازپرداخت تعهدات شرکتها و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت: بانک کشاورزی باید در کنار پیگیری مطالبات، ظرفیتهای جدید تأمین مالی برای حمایت از زنجیرههای تولید و شرکتهای دولتی را فعال کند.
در این نشست، وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تسهیلات و مطالبات شرکتهای دولتی، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات بانک و آزادسازی بخشی از منابع برای افزایش ظرفیت تأمین مالی بخش کشاورزی، بهویژه حمایت از کشاورزان خرد، تأکید کرد.
در پایان مقرر شد تعیین تکلیف تسهیلات و بدهیهای شرکتهای دولتی در قالب برنامهای مشخص و زمانبندیشده پیگیری و همزمان ظرفیتهای بانک کشاورزی و سایر منابع برای استمرار تأمین مالی بخش کشاورزی بررسی شود.