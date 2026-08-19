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با حکم رئیس قوه قضائیه محمود اسپانلو به عنوان رئیس کل دادگستری استان گلستان معرفی شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمود اسپانلو تا پیش از این دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و رئیس دفتر دادستان کل کشور بود .
اسپانلو از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ دادستانی مرکز استان گلستان را بر عهد داشت .
محمود اسپانلو ، رئیس دادگستری و دادستانی شهرستان کلاله، رئیس دادگستری شهرستان علی آباد کتول، معاونت برنامه ریزی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان گلستان را نیز در کارنامه کاری خود دارد.