به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمود اسپانلو تا پیش از این دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و رئیس دفتر دادستان کل کشور بود .

اسپانلو از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ دادستانی مرکز استان گلستان را بر عهد داشت .

محمود اسپانلو ، رئیس دادگستری و دادستانی شهرستان کلاله، رئیس دادگستری شهرستان علی آباد کتول، معاونت برنامه ریزی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان گلستان را نیز در کارنامه کاری خود دارد.