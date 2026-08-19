به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ بهروز خضری گفت: در گروه آزمایشی علوم تجربی که از صبح فردا آغاز می‌شود، هزار و ۱۳۵ نفر باهم رقابت می‌کنند که از این تعداد ۶۵ درصد خانم و ۳۵ درصدآقا هستند.

وی افزود: از بعد ازظهر فردا هم رقابت داوطلبان درگروه‌های هنر و زبان‌های خارجی آغاز می‌شود که در گروه هنر ۹۴ داوطلب ثبت نام کردند و در گروه زبان خارجه هم ۲۶۳ نفر ثبت نام کردند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد تصریح کرد: در گروه ریاضی و فنی هم که از روز جمعه ۳۰ مرداد آغاز می‌شود، ۱۶۴ داوطلب و درگروه علوم انسانی ۸۹۶ داوطلب باهم رقابت می‌کنند.