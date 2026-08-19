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رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی گفت: ۵۴ مورد گرمازدگی از ابتدای تیرماه امسال تاکنون در استان ثبت شده که ۱۵ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تقی رحمتی گفت: افزایش ۱۵ درصدی مراجعات و امدادخواهیها در بخش گرمازدگی، زنگ خطری برای تمامی شهروندان بهویژه گروههای آسیبپذیر است.
وی افزود: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و عروقی، و همچنین کشاورزانی که فعالیتهای بدنی سنگین در فضای باز انجام میدهند، باید بیش از پیش مراقب باشند.
وی در ادامه بر راهکارهای پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: استفاده از لباسهای سبک، پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما (۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر)، استراحت در محیطهای سایه و خنک و نوشیدن مداوم مایعات سالم از کلیدیترین اقدامات برای مقابله با عوارض گرمازدگی است.
رحمتی با اشاره به علائم هشداردهنده این عارضه، یادآور شد: سرگیجه، تهوع، ضعف شدید، تپش قلب و یا در موارد حاد، کاهش سطح هوشیاری، از نشانههای جدی گرمازدگی است.
وی افزود: شهروندان در صورت بروز این علائم خود را فضای خنک منتقل کنند و بدون اتلاف وقت با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا اقدامات تخصصی امدادی به سرعت انجام شود.
به گفته پزشکان، درجه حرارت بدن در حالت طبیعی حدود ۳۷ درجه سلسیوس است که با افزایش دمای هوا، خطر ابتلا به گرمازدگی افزایش مییابد و عدم درمان به موقع آن عوارض مختلفی داشته و حتی میتواند منجر به مرگ فرد شود.