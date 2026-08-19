معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز گفت: سال گذشته ۴ هزار و ۴۹۰ قلاده سگ در مزارع و دامداری‌های استان علیه بیماری هاری واکسینه شدند و امسال نیز اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این بیماری در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سیدمحسن ابوترابی با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به خطر بیماری هاری برای انسان و حیوان گفت: دامپزشکی در حوزه پیشگیری و مراقبت از بیماری هاری، واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌دار در مزارع و واحد‌های دامداری را انجام می‌دهد. سگ‌های صاحب‌دار در مزارع و دامداری‌ها نگهداری می‌شوند و کارشناسان دامپزشکی با مراجعه به این واحدها، واکسیناسیون سگ‌ها را انجام می‌دهند که سال گذشته ۴ هزار و ۴۹۰ قلاده سگ در مزارع و دامداری‌های استان علیه هاری واکسینه شدند.

ابوترابی با اشاره به همکاری دامپزشکی با شهرداری‌ها در زمینه کنترل بیماری هاری اظهار کرد: سال گذشته هزار و ۷۰۰ دوز واکسن در اختیار شهرداری قرار گرفت، اما امسال تاکنون امکان تأمین واکسن برای شهرداری فراهم نشده است. واکسیناسیون سگ‌های بلاصاحب نیز بر اساس برنامه و پیش‌بینی‌های انجام‌شده دنبال می‌شود و کارشناسان دامپزشکی در واحد‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل بیماری را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به سگ‌هایی که در منازل نگهداری می‌شوند به مجری سیمای البرز گفت: واکسن هاری در اختیار مراکز درمانی و کلینیک‌های دامپزشکی قرار دارد و افرادی که سگ را در منزل نگهداری می‌کنند می‌توانند با مراجعه به این مراکز نسبت به واکسیناسیون حیوان خود اقدام کنند.

ابوترابی با تأکید بر اینکه پیشگیری از هاری تنها به واکسیناسیون محدود نمی‌شود، افزود: نگهداری ایمن حیوانات و استفاده از قلاده اهمیت زیادی دارد، چراکه سگ بدون قلاده ممکن است در یک لحظه به کودک یا فردی که از کنار آن عبور می‌کند آسیب بزند.

وی در این گفت‌و‌گو زنده تلویزیونی خاطرنشان کرد: در صورت بروز گزش، علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، درمان و مراقبت صحیح از محل زخم اهمیت ویژه‌ای دارد و فرد باید هرچه سریع‌تر برای دریافت خدمات درمانی و پیشگیری از هاری به مراکز مربوط مراجعه کند.