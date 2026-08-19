محمدحسین مهدویان، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

پس از او پرچمش دست من و توست ...

پس از او پرچمش دست من و توست ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین مهدویان، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شعری سروده است.

غم او معنی غم را عوض کرد

شعار اهل عالم را عوض کرد



غمی که پر شد از شوری حماسی

نگاه ما به ماتم را عوض کرد



حساب اهل دنیا را به هم ریخت

چنان‌که زلزله، بم را عوض کرد



چهل روز است داغی در دل ماست

که جای زخم و مرهم را عوض کرد



ببین از چشممان سیلی است جاری

که نام اشک نم نم را عوض کرد



مگر که می‌شود با سایهٔ جنگ

مسیر نسل رستم را عوض کرد؟



مگر که می‌شود با یک تلنگر

شکوه کوه محکم را عوض کرد؟



کمیم اما خداوندی که با ماست

خودش معنای این کم را عوض کرد



پس از او پرچمش دست من و توست

علمداران پرچم را عوض کرد