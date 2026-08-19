سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با خانواده شهیدان جنگ رمضان گفت: میراث علمی و مدیریتی شهیدان، چراغ راه نسل جدید متخصصان و مدیران این عرصه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با خانواده‌های معظم شهیدان دکتر مظفری‌نیا، دکتر جبل‌عاملیان، دکتر کریمی راهجردی، دکتر ببری ، محمدی ،‌جعفری از شهدای وزارت دفاع در جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار ابن‌الرضا در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام وزارت دفاع، از صبر، ایستادگی و فداکاری خانواده‌های معظم آنان تجلیل کرد و بر ادامه راه شهیدان و حفظ میراث ارزشمند آنان در مجموعه دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و تخصصی شهدای وزارت دفاع، ارزشمندی و تمایز این شهیدان را حاصل دانشمندی و توانمندی علمی آنان در کنار تدین، ایمان و تلاش و مجاهدت فراوانشان عنوان کرد و افزود: برکت تلاش‌های این عزیزان، در کنار دانش و تخصص آنان، ریشه در ایمان و تدینشان داشت و همین ویژگی، آنان را به سرمایه‌هایی ارزشمند برای مجموعه دفاعی کشور تبدیل کرده بود.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه در بسیاری از مسائل مهم و اثرگذار دفاعی و حتی ملی، این شهیدان نقش‌آفرین بوده‌اند، اظهار داشت: آنان در موارد متعددی از مراحل نخست حل مسئله تا به نتیجه رساندن طرح‌ها و مأموریت‌های مهم، نقش مؤثر و تعیین‌کننده داشتند و آثار و برکات حضور و تلاش آنان همچنان در مجموعه وزارت دفاع و مسیر پیشرفت صنعت دفاعی کشور باقی ، جاری و ساری است.

سردار ابن‌الرضا همچنین با اشاره به نقش این شهیدان در مسیر شکل‌گیری و پیشرفت صنعت دفاعی کشور گفت: آنچه امروز در عرصه دفاعی کشور در اختیار داریم، حاصل دانش، تلاش و فداکاری مردان و زنانی است که در حساس‌ترین مقاطع، مسئولیت خود در قبال ملت و کشور را بر زمین نگذاشتند و در مسیر دفاع از ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

وی با تأکید بر اینکه راه شهدا در مجموعه وزارت دفاع ادامه دارد، افزود: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی کشور با تکیه بر دانش، تجربه و ظرفیت‌های داخلی با قدرت ادامه خواهد یافت و میراث علمی و مدیریتی شهیدان، چراغ راه نسل جدید متخصصان و مدیران این عرصه خواهد بود.

در جریان این دیدارها، سرپرست وزارت دفاع با خانواده شهید محمدی‌جعفری و خانواده شهید ببری نیز دیدار و از مقام شامخ این شهیدان و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان تجلیل کرد.

در پایان، درجه سرلشکری شهید مظفری‌نیا و شهید جبل‌عاملیان و درجه سرتیپی شهید دکتر کریمی راهجردی که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده است به خانواده‌های معظم این سه شهید والامقام اهدا شد.