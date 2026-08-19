یک حلقه چاه با هدف رفع ناترازی آب و قطعی‌های گاه و بیگاه مشترکان به مدار آبرسانی شهر کبودراهنگ اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پهلوان «رضا قیطاسی» بعنوان خیر زمینی را که در آن چاه آب حفر شده بود را رایگان به شهر کبودراهنگ اهدا کرد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کبودراهنگ گفت: با واگذاری این منبع آبی، ظرفیت تأمین آب پایدار به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بخشی از نیاز‌های آبی مردم این منطقه برطرف شده است.

فرهاد امیری افزود: در فصل تابستان به علت افزایش مصرف آب و قطعی‌های برق، مقدار ذخیره سازی آب در مخازن کاهش یافته که برای تامین آب شرب یک حلقه چاه با استفاده از دیزل ژنراتور با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان تجهیز و وارد مدار شد.

او تصریح کرد : در شهر کبودراهنگ بیش از ۱۰ هزار مشترک خانگی و صنعتی از آب شرب بهرمند هستند .