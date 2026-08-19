به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجه ای دما مورد انتظار است، روز جمعه تغییر محسوسی در دما وجود نخواهد داشت و مجدداً از شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا (بویژه بعد از ظهر امروز)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی، مرکزی و بخش هایی از جنوبِ شرق و شرق استان در حد متوسط تا شدید و همراه با تندبادهای لحظه ای خواهد بود، بنابراین خیزش گرد و خاک محلی و موقتی نیز در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.

سبزه زاری تصریح کرد: از روز جمعه تا اواسط روز یکشنبه جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی، موجب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

وی بیان داشت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۹.۹ و ایذه با ۲۳.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۹ و کمینه دمای ۳۱.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.