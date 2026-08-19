به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان، اعلام کرد بهزیستی ۱۷۲ فعالیت در حوزه اجتماعی دارد که طیف وسیعی از خدمات را از دوران پیش از تولد تا پس از وفات شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اولویت نخست سازمان با رویکرد خانواده محوری، از فعالیت بالغ بر ۷۰۰ مرکز شبانه‌روزی در حوزهٔ کودکان خبر داد و اظهار داشت: تمام تلاش‌ها برای گسترش مراکز روزانه است؛ طرحی که هم‌اکنون در هشت مرکز و چهار استان کشور آغاز شده است.

افزایش ۹۰ درصدی یارانه امداد در خانواده

معاون سلامت اجتماعی با اشاره به اقدامات حمایتی درون خانواده‌ها عنوان کرد که یارانه امداد در خانواده با هدف تقویت بنیان خانواده تا ۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در قالب طرح مراقب همراه، ۴۲ هزار خانواده دارای فرزند چندقلو از حمایت‌های ویژه برخوردار میشوند.

موسوی چلک در ادامه به اجرای طرح ارتباط میان نسل‌ها (سالمندان با فرزندان) اشاره کرد و اعلام نمود که امسال این طرح در ۹۷ مرکز تحت پوشش اجرا میشود.

تخصصی سازی مشاوره در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دورهٔ آموزش زبان اشاره ایرانی برای مشاوران سازمان در حال برگزاری بوده و مراحل تصویب آن در تعیین کرده دولت در حال پیگیری است.

در حوزه آموزشی تخصصی ویژ‌های سالمندها، سال گذشته یک هزار نفر دوره‌های لازم را گذراندند و امسال نیز این آموزش‌ها با حضور سه هزار نفر در حال برگزاری است. ضمن آن، واگذاری بخشی از مشاوره‌های تلفنی و آنلاین به بخش خصوصی در دست اقدام است و مراحل اجرایی آن به‌زودی نهایی میشود.

ارزیابی تخصصی متقاضیان مراکز مشاوره در دست بررسی قراردارد و در حال اصلاح مسیر‌ها برای بهبود کیفیت خدمات هستیم.

حمایت از دانش آموزان و کودکان بازمانده از تحصیل

در ادامه، موسوی چلک از تدوین بسته‌های حمایتی برای دانش آموزان خبر داد و اعلام کرد: برای بیش از ۲۸۰۰ کودک بازمانده از تحصیل با کمک خیرین، بسته‌های حمایتی تعریف شده است؛ حرکتی که ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی، موجبافزایش رغبت و مشارکت خیرین در این حوزه شده است.

معاون سلامت اجتماعی آشنزیستی در پایان، توسعه نشاط اجتماعی خانواده‌ها و گسترش برنامه‌های مشاوره پیش از ازدواج را از گام‌های بعدی این معاونتی برشمرد و خاطرنشان کرد که سازمان بهزیستی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا در تمامی مراحل زندگی در کنار مردم باشد.