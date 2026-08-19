استاندار اردبیل از برگزاری همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی استان در آینده نزدیک، با هدف تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه استاندار اردبیل در دیدار با معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، با اشاره به اینکه این همایش با مشارکت بانک مرکزی، بانک‌های عامل کشور، مؤسسات مالیِ معتبر ملی و شرکت‌های تأمین مالی برگزار خواهد شد، از وزارت کشور برای هماهنگی و مشارکت در برگزاری این همایش دعوت کرد.

دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور هم، از اقدامات استان اردبیل در برگزاری همایش سرمایه‌گذاری و کسب رتبه سوم در ارزیابی اقتصادی وزارت کشور قدردانی کرد و گفت:

موضوع هماهنگی برای برگزاری این همایش در اردبیل را پیگیری خواهیم کرد.

استاندار اردبیل در دیدار با رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم از تهیه اطلس تجارت خارجی و اولویت‌های اساسی استان در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای اقتصادی خبر داد.

امامی یگانه گفت: توجه به دیپلماسی مرزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، طی چندین سفر تیم اقتصادی به جمهوری آذربایجان و تقویت و بهبود مراودات مرزی، اهداف اساسی دولت محلی بوده است.

در این دیدار، حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم گفت: اقدامات انجام‌شده در استان و عملیاتی کردن برنامه‌های دولت چهاردهم در شرایط سخت جنگی، شایسته قدردانی است.

وی افزود: وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های دولتی، در تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری‌ها، همکاری لازم را با استان خواهند داشت.