به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب فردا پنجشنبه همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اسلام اعلام کرد: مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب، فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) از ساعت ۱۷ در گلزار مطهر شهدا شهر یاسوج مرکز استان برگزار می شود.

به همبن مناسبت جلسه برنامه ریزی این آیین معنوی و حماسی در دفتر نماینده ولی فقیه استان برگزار شد.

سرپرست ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: آیین گرامیداشت «مقام امین» به همت کانون فرهنگی و هنری حضرت بقیةالله الاعظم(عج) مسجد حضرت ابوالفضل(ع) یاسوج و با همکاری ستاد کانون‌های فرهنگی مساجد استان، ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد برگزار خواهد شد.

منصوری افزود: در این مراسم، آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و درباره ابعاد شخصیتی، جایگاه دینی و نقش و خدمات قائد شهید امت سخن خواهد گفت.

وی ضمن دعوت از مردم مؤمن و انقلابی یاسوج برای حضور در این آیین گرامیداشت، اضافه کرد: این مراسم پنجشنبه شب، ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در گلستان پنج شهر یاسوج برگزار می‌شود و حضور مردم در این آیین، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری آنان به راه و آرمان‌های قائد شهید امت خواهد بود.