به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران از امروز چهارشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز می‌شود.

در یکی از دیدار‌های مهم هفته نخست گیتی‌پسند اصفهان به مصاف سن‌ایچ ساوه می‌رود. گیتی‌پسند که فصل گذشته یکی از تیم‌های مدعی بود با هدایت محمد کشاورز به دنبال آغازی موفق در فصل جدید است و سن‌ایچ نیز با سعید کشاورزی روی نیمکت امیدوار است نخستین امتیاز‌های فصل را کسب کند.

مس سونگون نیز در تبریز برابر پردیس قزوین قرار می‌گیرد. تیم تبریزی که فصل گذشته به عنوان نایب‌قهرمانی رسید این فصل با فرهاد فخیم کار خود را آغاز کرده و در نخستین مسابقه خانگی به دنبال کسب سه امتیاز است.

در دیگر دیدار این هفته پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک قرار خواهد گرفت؛ مسابقه‌ای که تقابل یک تیم باتجربه در سطح اول فوتسال با تیمی است که برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند.

چهار دیدار باقی هفته نخست نیز فردا پنج شنبه برگزار می‌شود که طبق برنامه، فولاد زرند ایرانیان به مصاف دائم‌پناه مشهد خواهد رفت، گهرزمین سیرجان میهمان پالایش نفت شازند می‌شود و در بندرعباس نیز پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در نخستین دربی فصل مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. شهرداری ساوه و دلسوختگان قم نیز آخرین دیدار هفته نخست را برگزار خواهند کرد.

برنامه دیدار‌های هفته نخست به شرح زیر است:

مس سونگون ورزقان - پردیس قزوین

پالایش نفت اصفهان - نگین تندیس قرچک

دائم‌پناه مشهد - فولاد زرند ایرانیان

گیتی‌پسند اصفهان - سن‌ایچ ساوه

پالایش نفت بندرعباس - فولاد هرمزگان

پالایشگاه نفت شازند - گهرزمین سیرجان

شهرداری ساوه - دلسوختگان قم

بازی‌های هفته نخست لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود.