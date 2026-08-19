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مدیرعامل خانه تشکلهای مردم نهاد استان یزد: مشکلات مؤسسه پیوند علوی و مؤسسه خیریه فرهنگیان استان یزد به زودی حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، داوری گفت: امروز توفیق شد به همراه اعضای هیئتمدیره و معاون خانه تشکلهای مردمنهاد استان یزد، از دو مؤسسه در شهرستان یزد بازدید کنیم.
وی ادامه داد: اولین مؤسسهای که خدمتشان رفتیم، مؤسسه پیوند علوی بود که در حوزه تسهیل ازدواج و ازدواج آسان فعالیت داشت. یکی از مسائل اصلی این مجموعه، موضوع مکان بود که از مجموعه بازدید به عمل آمد و قرار شد پیگیریهایی توسط تیم انجام شود تا انشاءالله مسائلشان حل شود.
مدیرعامل خانه تشکلهای مردم نهاد استان یزد افزود: مؤسسه بعدی که از آن بازدید کردیم، مؤسسه خیریه فرهنگیان استان یزد بود. این مؤسسه در حوزه کمک به بیماران صعبالعلاج و بیماران سرطانی، فعالیتهای بسیار خوبی داشت.
داوری گفت: مسئله عمدهای که این مؤسسه داشت، ارتباط با ادارهکل آموزش و پرورش استان بود که انشاءالله با تسهیلی که خانه تشکلها انجام خواهد داد، این ارتباط قویتر میشود و مسائل مجموعه نیز رفعورجوع خواهد شد.
مدیرعامل خانه تشکلهای مردم نهاد استان یزد افزود: هدف ما از این بازدیدها و فعالیتهایی که خانه تشکلها انجام میدهد، افزایش مشارکت اجتماعی مردم و جلب نظر مثبت آنان نسبت به سازمانهای مردمنهاد است. انشاءالله تلاش داریم در آینده، هم از نظر کمی، تعداد سمنها را در استان افزایش دهیم و هم از لحاظ کیفی، فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد را ارتقا ببخشیم.