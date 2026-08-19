فرآیند پایش و ارزیابی عملکرد ستاد‌های اقامه نماز ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور در پنج قطب کشوری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرآیند ارزیابی عملکرد فعالیت ستادهای اقامه نماز استان‌های کشور در سالن شهید سلیمانی سازمان دانش‌آموزی آغاز شد. نمایندگان استان‌ها با ارائه گزارش عملکرد و مستندات مربوط به برنامه‌های اقامه نماز، فعالیت‌های خود را بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده ارزیابی می‌کنند.

رئیس اداره اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش، درباره نحوه برگزاری این ارزیابی گفت : استان‌های کشور در قالب پنج قطب تقسیم‌بندی شده‌اند و در طول پنج روز، نمایندگان استان‌ها به صورت جداگانه در جلسات ارزیابی حضور پیدا می‌کنند.

حسین بختیاری افزود: این ارزیابی بر اساس «نقشه راه اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش» انجام می‌شود؛ نقشه راهی که پیش از این به استان‌ها ابلاغ شده و شاخص‌ها، ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی نیز بر مبنای آن مشخص شده است.

وی با اشاره به توافق‌نامه‌های اقامه نماز میان حوزه‌های مختلف ستادی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس این توافق‌نامه‌ها، فعالیت‌های مرتبط با اقامه نماز میان معاونت پرورشی و حوزه‌های مختلف از جمله معاونت آموزش ابتدایی مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای برنامه‌ها نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش افزود : میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش به عنوان ناظر عالی این توافق‌نامه‌ها تعیین شده است و تأکید وزیر آموزش و پرورش بر موضوع نماز نیز نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت این موضوع در برنامه‌های وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه نماز یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مورد توجه مدیران، دستگاه‌های اجرایی و مدارس است، گفت: نماینده هر استان که رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان است، در این جلسات حاضر می‌شود و گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب نقشه راه اقامه نماز ارائه می‌کند.

بختیاری درباره فرآیند ارزیابی عملکرد استان‌ها افزود : پیش از برگزاری این جلسات، فرم‌های ارزیابی که بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخص طراحی شده بود، در اختیار استان‌ها قرار گرفت. نمایندگان استان‌ها نیز حدود یک ماه پیش اقدام به خودارزیابی و نتایج و مستندات خود را برای بررسی ارسال کردند.

وی گفت : جلسات کنونی در واقع فرصتی برای ارائه و دفاع از مستنداتی است که استان‌ها در مرحله خودارزیابی ارائه کرده‌اند و عملکرد آنها بر اساس میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بختیاری با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ تحمیلی اخیر و ضرورت استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تداوم فعالیت‌های تربیتی افزود : پیش از این اتفاقات، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقامه نماز به صورت حضوری انجام می‌شد، اما پس از آن، تلاش شد فعالیت‌های مرتبط با نماز در فضای مجازی نیز استمرار پیدا کند.

وی گفت : استان‌ها اکنون با حضور در جلسات ارزیابی، مستندات فعالیت‌های خود را ارائه می‌کنند و میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در نقشه راه اقامه نماز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برگزاری سی‌ونهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش افزود : در این اجلاس، هفت بند مورد تأکید قرار گرفت که یکی از موضوعات مهم آن بار دیگر به نماز اختصاص داشت و وزیر آموزش و پرورش نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرد.

بختیاری گفت : برای سال تحصیلی جدید نیز شعار «برای نماز برخیزیم» با تأکید وزیر آموزش و پرورش انتخاب شده است که نشان‌دهنده استمرار توجه به موضوع نماز و جایگاه آن در برنامه‌های تربیتی مدارس است.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تقویت فرهنگ اقامه نماز و استفاده از ظرفیت مدارس برای تربیت دانش‌آموزانی است که نماز و ارزش‌های تربیتی و معنوی را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند.

فرآیند ارزیابی عملکرد ستادهای اقامه نماز استان‌ها با بررسی مستندات، ارائه گزارش عملکرد و دفاع نمایندگان استان‌ها از فعالیت‌های انجام‌شده، طی پنج روز ادامه خواهد داشت و نتایج آن می‌تواند در برنامه‌ریزی و تقویت فعالیت‌های اقامه نماز در سال تحصیلی پیش‌رو مورد استفاده قرار گیرد.