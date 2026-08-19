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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فراخوان عمومی رویداد کُندُوره؛ روایتی نو از پوشش جنوب با محور طراحی لباس الهامگرفته از هویت فرهنگی و اقلیم کیش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: اداره امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش، این رویداد را با هدف ترویج فرهنگ پوشش اصیل و حمایت از طرحهای خلاقانه و توسعه صنعت مد و لباس بومی و بهرهگیری از ظرفیت طراحان، هنرمندان، دانشجویان و علاقهمندان حوزه مد و لباس برگزار می کند.
فعالان و علاقهمندان حوزه طراحی لباس، می توانند آثار خود را با توجه به شرایط آبوهوایی کیش و با بهرهگیری از مؤلفههای فرهنگ ایرانی، ارزشهای اجتماعی، فرهنگ عامه، هنر، معماری، طبیعت و عناصر بومی جزیره ارائه کنند.
کاربردی بودن پوشش، برخورداری از شاخصهای زیباییشناسی، نوآوری، قابلیت تولید و استفاده خلاقانه از نقوش، رنگها و نشان های هویتبخش جنوب ایران، از جمله ویژگیهای آثار قابل پذیرش در این فراخوان است.
شرکت در این فراخوان برای تمامی طراحان و علاقهمندان آزاد است و هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه طرح ارائه کند.
آثار ارسالی باید بدیع، اصیل و متعلق به شخص شرکتکننده بوده و پیش از این در جشنواره یا مسابقهای برگزیده نشده باشند.
طرحها باید درقالب رنگی و همراه با توضیح ایده، جنس پارچه پیشنهادی، کاربرد لباس و جزئیات فنی ارائه شوند و رعایت شئونات فرهنگی در تمامی آثار الزامی است.
متقاضیان میتوانند تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی Festival.kish.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.
شمارههای تلفن های ۰۹۳۴۷۶۸۸۳۳۳ و ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۶۴ دبیرخانه رویداد برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.
حقوق مالکیت معنوی آثار برگزیده محفوظ بوده و به صاحبان آثار برگزیده، جوایز نفیس و امتیاز انعقاد قرارداد تولید و فروش اعطا خواهد شد.