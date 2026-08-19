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استاندار تهران در برنامه ملاقات مردمی، درخواستها و مسائل جمعی از شهروندان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را بهصورت مستقیم بررسی و برای پیگیری موضوعات مطرحشده و رفع موانع، دستورات لازم را به دستگاههای مسئول صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، استانداری تهران اعلام کرد: محمدصادق معتمدیان در ادامه برنامههای ارتباط مستقیم با مردم، با جمعی از شهروندان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان طرح و ایده دیدار و مسائل و درخواستهای آنان را بررسی کرد.
بخش قابل توجهی از موضوعات مطرحشده در این دیدارها به حوزه تولید، صنعت و اشتغال اختصاص داشت و فعالان اقتصادی مسائل و موانع پیشروی فعالیتهای تولیدی خود را با استاندار تهران در میان گذاشتند.
در بخش دیگری از این برنامه نیز موضوعات مرتبط با امور روستایی، مسائل اراضی و طرحهای توسعهای مطرح شد و برخی مراجعان نیز پیشنهادها و ایدههای خود را برای بررسی و پیگیری ارائه کردند.
استاندار تهران پس از بررسی درخواستها و مسائل مطرحشده، برای پیگیری موضوعات، رفع موانع تولید و اشتغال و رسیدگی به مسائل حوزه روستایی، دستورات لازم را به دستگاههای مسئول صادر کرد.
برنامه ملاقات مردمی استاندار تهران با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیریت استان با مردم و تسریع در پیگیری مسائل و مطالبات برگزار شد.