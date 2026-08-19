به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری جویبار از تشکیل مجمع عمومی صنایع دستی جویبار در شهرستان جویبار با اهداف توانمندسازی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار فروش در جویبار خبر داد.

حسین رستمیان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جویبار در حوزه صنایع دستی افزود: ۲۰۰ هنرمند صنایع دستی در این شهرستان فعال هستند که بیشتری فعالیت هنری در سفالگری،صنایع دستی چوب کیف دوزی و پیگیر رشته ها است .

وی ادامه داد: هدف نهایی ما این است که هنرمندان صنایع دستی جویبار بتوانند با استفاده از ظرفیت این انجمن، تولیدات خود را به بازارهای گسترده‌تر عرضه کرده و زمینه اشتغال، درآمد پایدار و رونق اقتصادی در این بخش بیش از گذشته فراهم شود.

رستمیان خاطرنشان کرد: تا کنون ۶۰ نفر عضو انجمن صنایع دستی شدند و بزودی انتخابات مجمع برگزار و ستاد این مجمع شکل می گیرد.