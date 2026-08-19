به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عملیات آموزش میدانی و بررسی کارشناسی فرآیند پخت نان با هدف ارتقای کیفیت نان تنوری در شهرستان اسفراین برگزار شد.

کیفیت نان فقط در طعم آن خلاصه نمی‌شود. نان خوب باید ارزش غذایی مناسب، بهداشت کافی، بافت مطلوب و ماندگاری بالا داشته باشد. نان بخشی مهم از سفره ایرانیان است و سلامت مصرف‌کننده و میزان رضایت او به طور مستقیم به کیفیت نان بستگی دارد.