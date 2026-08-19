به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی اربطی با اعلام این خبر گفت:در سال زراعی جاری، ۲ هزارو ۲۸۷ هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت گلرنگ رفته است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود با تولید حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن محصول، استان زنجان جایگاه دوم کشور را از نظر سطح زیر کشت این محصول روغنی از آن خود کند.

اربطی با بیان اینکه متوسط عملکرد این محصول در شرایط دیم استان حدود ۳۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود، گفت: در میان مناطق مختلف استان، شهرستان زنجان بیشترین سهم از سطح زیر کشت این گیاه روغنی را به خود اختصاص داده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به تنوع ارقام کشت شده اشاره کرد و گفت: عمده سطح زیر کشت مزارع دیم استان به رقم «فرامان» اختصاص دارد و ارقام «صفه» و «گلدشت» نیز از دیگر ارقام کشت‌شده در سطح مزارع استان هستند.