آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در روز نخست این آزمون از ساعت هشت صبح آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی در حال برگزاری است و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد به رقابت می پردازند .

آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی هم صبح روز جمعه ۳۰ مردادماه در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود.

آزمون سراسری امسال در استان سمنان در ۴ حوزه در دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه دامغان و دانشکده فنی مهندسی گرمسار در روزهای پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه و در دو نوبت صبح و بعداز ظهر و جمعه ۳۰ مرداد ماه در نوبت صبح برگزار خواهد شد.

مجموع داوطلبان کنکور سراسری در سال ۱۴۰۵ در استان سمنان ۸۸۲۸ هستند که از این تعداد ۵۵۹۷ نفر معادل ۶۳.۴ نفر را خانم‌ها و تعداد ۳۳۱ نفر معادل ۳۶.۶ نفر را آقایان تشکیل می‌دهد.

تعداد کل داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۵ نسبت به آزمون مرحله اول سال گذشته معادل ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است و در مقایسه با آزمون مرحله دوم ۱۴۰۴ معادل ۲۰.۸ درصد رشد داشته است.

روز پنجشنبه صبح گروه آزمایشی علوم تجربی با داوطلبان ۳۲۸۶ نفر برگزار خواهد شد که تعداد ۵۴ نفر خانم و ۱۱۳۲ نفر از آنها را آقایان تشکیل می‌دهند

روز پنجشنبه عصر گروه آزمایشی زبان‌های خارجی و هنر با تعداد ۱۴ ۱۷ نفر داوطلب آزمون خواهند داد که از این تعداد ۱۰۲۵ نفر خانم و ۳۹۲ نفر آقا هستند روز جمعه در نوبت صبح گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار خواهد شد که در مجموع ۴۱۲۵ داوطلب این آزمون‌ها هستند که از آنها تعداد ۲۴۱۸ نفر خانم و ۱۷۰۷ نفر آقایان تشکیل می‌دهند و همچنین در روز جمعه همزمان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلمان نیز برگزار خواهد شد.