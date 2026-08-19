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مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت : صدور و تحویل شناسنامه به داوطلبان آزمون سراسری در استان کرمانشاه درتمام ادارات ثبت احوال استان کرمانشاه در کوتاهترین زمان انجام می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منصور عزیزی گفت : با توجه به در پیش بودن آزمون، تمام ادارات ثبت احوال استان کرمانشاه موظف شدهاند فرآیند رسیدگی به درخواستهای تعویض و عکسدار کردن شناسنامه برای داوطلبان را با اولویت ویژه و در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند. وی با بیان اینکه خدمترسانی به ۳۶ هزار و ۲۶۰ داوطلب کنکور سراسری استان در اولویت کاری امروز این اداره کل است افزود: تمام ادارات تابعه استان آمادگی کامل دارند تا بدون اتلاف وقت، نسبت به رفع مشکلات شناسنامهای متقاضیان اقدام کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه در خصوص نحوه مراجعه داوطلبان تصریح کرد: آن دسته از داوطلبانی که شناسنامه آنها فاقد عکس است، میتوانند در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه آزمون و ۲ قطعه عکس، به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کنند.
عزیزی خاطرنشان کرد: جهت تسهیل در امور و رفاه حال داوطلبان، مراجعه پدر دانشآموزان به ادارات ثبت احوال برای انجام این امور بلامانع است و هیچ نیازی به حضور شخص داوطلب در صورت همراه داشتن مدارک کامل توسط ولی قانونی نیست.