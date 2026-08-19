به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در چند روز اخیر انباشته شدن پسماند‌های شهری در ماهشهر موجب گله مندی شهروندان شده بود و خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسئولان شدند.

شهردار ماهشهر با اشاره به اینکه علت این مشکل پرداخت نشدن مطالبات گارگران بوده است، ادامه داد: کارگران دو سری مطالبات داشتند که بخشی از مطالبات آنها توسط شهرداری پرداخت شده است.

مجاهد نظارات با اشاره به اینکه بخشی دیگر از مطالبات باید توسط پیمانکار پرداخت شود ف بیان کرد: پول این مطالبات به پیمانکار پرداخت شده ولی تاکنون به حساب کارگران واریز نشده است که در این زمینه برخورد لازم با این تخلف انجام شده است.

وی گفت: همچنین در نشستی با کارگران دیگر مطالبات آنها از جمله بیمه تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع مورد پیگیری می‌شود.

شهردار ماهشهر افزود: هم اکنون کارگران به محل کار خود بازگشتند و مشغول فعالیت هستند و بخشی دیگر از مطالبات آنها با حقوق ماه آینده ان‌ها پرداخت خواهد شد.