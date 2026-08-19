به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس پلیس راهور گلستان گفت : برخی از پلاک ها به صورت غیر عمدی مخدوش شدند که از صاحبان این وسایل نقلیه می خواهیم برای اصلاح پلاک اقدام کنند و اگر پلیس با این وسایل نقلیه مواجه شود صاحبان این وسایل نقلیه جریمه می شوند .

قاسم قوام افزود : اگر دستکاری در پلاک وسایل نقلیه عمدی باشد ماشین توقیف و این افراد تا یک سال حبس هم جریمه می شوند.

تاکنون بیش از هزار و ۱۱۸ خودرو و موتورسیکلت در گلستان که دارای پلاک های مخدوش عمدی و سهوی بودند جریمه شدند.