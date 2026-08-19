به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: حمایت مالی این صندوق از فعالان حوزه کسب‌وکار در ۱۸ ماه اخیر موجب ایجاد ۹ هزار فرصت شغلی در استان اصفهان شده است.

رضا بیدرام افزود: این صندوق در سال جاری تاکنون ۷۰۰ پرونده تسهیلاتی به مبلغ ۳۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۵۰ درصد رشد در پرداخت تسهیلات داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال گذشته تاکنون در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده تسهیلات به ارزش ۹۲۰ میلیارد تومان در صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان پرداخت شده است.

بیدرام با بیان اینکه از نظر تفکیک جنسیتی، ۵۶ درصد وام‌گیرندگان را آقایان و ۴۴ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند،گفت:از نظر تفکیک بخش‌های اقتصادی، ۵۱ درصد تسهیلات در بخش صنعت، ۴۰ درصد در بخش خدمات و ۹ درصد در بخش کشاورزی پرداخت شده است.

وی افزود: باتوجه ‌به ناترازی انرژی در حوزه تولید برق، این صندوق در راستای کمک به رفع این ناترازی،پرداخت تسهیلات برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از ۱۰۰ کیلو وات تا یک مگاوات را در دستور کار قرار داده و تاکنون ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت شده که موجب افزایش ظرفیت ۱۸ مگاواتی تولید برق در استان شده است.

بیدرام گفت: باتوجه‌به شرایط به وجود آمده در کشور و آسیب‌دیدن بخشی از کسب‌ و کارها درپی جنگ تحمیلی سوم این صندوق از محل تفاهم‌نامه کمک به واحدهای آسیب‌ دیده در شرایط اضطرار، تاکنون حدود ۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: این صندوق در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز تفاهم‌نامه‌ای با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با موضوع کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در شرایط جنگی به مبلغ ۲۸ میلیارد تومان منعقد کرده است، همچنین برای رفاه حال شهروندان تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۹۰ میلیارد تومان با شهرداری اصفهان برای خرید اتوبوس شهری امضا و پرداخت شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت:تفاهم‌نامه‌های دیگری نیز دراستان با موضوع نیروگاه‌های خورشیدی در مرحله مذاکره و رایزنی است و ۹۵ درصد طرح‌ها فعال هستند و پنج درصد دیگر نیز غیرفعال بوده یا درخواست مهلت برای راه‌اندازی داشته‌اند.