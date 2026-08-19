به گفته فرماندار ویژه آباده، پیش بینی می‌شود امسال ۲ هزار تن قیر رایگان از سوی دولت به شهرداری این شهرستان اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه شهرستان آباده گفت: پیش‌بینی می‌شود ۲ هزار تن قیر رایگان در سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به شهرداری این شهرستان برای بهسازی معابر شهری، بافت فرسوده و رفع معابر خاکی اختصاص یابد.

ابراهیم رحیمی افزود: انتظار می‌رود شهرداری نقشه محدوده‌های بافت فرسوده و معابر مشمول طرح را در سایت رسمی خود منتشر کند و برنامه اجرایی را به اطلاع مردم برساند تا زمینه نظارت عمومی و افزایش اعتماد شهروندان فراهم شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.