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مجموعه مستند «بدرقه تا بهشت»، دو مجموعه تلویزیونی آماده پخش با بازی زنده یاد اکبر عبدی، مسابقه «قند پهلو» و مجموعه «کنت مونت کریستو»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «بدرقه تا بهشت» هر شب ساعت ۲۰:۲۰ از شبکه افق پخش میشود.
این مجموعه درباره حالوهوای آیین تشییع رهبر مجاهد شهید در کشور عراق و حضور گسترده مردم در این مراسم است.
دو مجموعه تلویزیونی با بازی زنده یاد اکبر عبدی در مسیر پخش از سیما قرار دارد.
مسابقه «قند پهلو» شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش میشود. شعر طنز و چالش مشاعره موضوع این برنامه است.
شبکه چهار مجموعه «کنت مونت کریستو» را از جمعه ساعتهای ۱۱ و ۱۷ پخش میکند.
این مستند ۸ قسمتی درباره مردی است که قربانی توطئهای بیرحمانه میشود و پس از سالها زندان، هوشمندانه به دنبال عدالت و انتقام میرود.