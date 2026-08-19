به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی فاضلی گفت: امسال ۵۱ هزار و ۵۸ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان رشت زیر کشت برنج رفته است و بر اساس پایش‌های میدانی، تاکنون ۴۸ هزار و ۶۳۸ هکتار معادل ۹۵ درصد سطح زیر کشت، به مرحله خوشه‌دهی رسیده است.

وی از پایش مستمر مزارع شهرستان برای مدیریت عوامل خسارت‌زا، حفظ سلامت بوته‌ها و دستیابی به محصول با کیفیت در خبر داد و افزود: امسال ۲ هزار و ۷۶۰ هکتار شالیزار در شهرستان رشت به کشت ارقام پرمحصول اختصاص یافت.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رشت با اشاره به آغاز برداشت برنج در این شهرستان گفت: تاکنون محصول ۳ هزار و ۸۸۵ هکتار از شالیزار‌های رشت برداشت شده و عملیات برداشت در دیگر شالیزار‌ها هم بر اساس میزان رسیدگی و آماده بودن محصول ادامه دارد.

هادی فاضلی، رعایت زمان مناسب برداشت و تنظیم عملیات ماشین دروگر را از عوامل مؤثر در کاهش ضایعات و کیفیت دانه‌های برنج عنوان کرد و افزود: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بر روند برداشت مزارع تا پایان فصل برداشت نظارت و توصیه‌های فنی لازم را ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه روش‌های نوین کشت برنج، گفت: تاکنون ۱۳ هکتار کشت مستقیم در این شهرستان انجام شده است و در برخی مناطق هم پس از برداشت، دوباره برنج کشت خواهد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رشت با بیان اینکه در حال حاضر، ۱۰ هکتار راتون در شالیزار‌های شهرستان پس از برداشت در حال پرورش است، گفت: توسعه کشت راتون با هدف افزایش بهره‌وری از زمین‌های کشاورزی و ایجاد درآمد بیشتر برای شالیکاران مورد توجه قرار دارد.

هادی فاضلی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت آفات برنج، افزود: در راستای کنترل کرم ساقه‌خوار برنج، مبارزه با نسل اول این آفت در ۵۰۰ هکتار و نسل دوم در ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و حساسیت مرحله خوشه‌دهی، شالیکاران باید ضمن بازدید مستمر از مزارع، هرگونه علائم بیماری یا آلودگی به آفات را در کوتاه‌ترین زمان به کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در زمان مناسب انجام شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رشت با تأکید بر استمرار پایش مزارع تا پایان فصل برداشت، افزود: حفظ کیفیت محصول، کاهش ضایعات، مدیریت عوامل خسارت‌زا و برداشت به‌موقع از اولویت‌های جهاد کشاورزی شهرستان رشت است که با حضور میدانی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و ارائه توصیه‌های فنی به شالیکاران، تا پایان عملیات برداشت ادامه دارد.