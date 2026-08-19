معاون اول قوه قضائیه گفت: جابجایی‌ها در قوه قضائیه در صف و ستاد با هدف تحول آفرینی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در آئین اعلام انتصاب های جدید در قوه قضائیه افزود: تغییرات در دو سطح ستادی و صف انجام شده است که برای تحقق کار جمعی با محوریت هدف مشخص، باید نقش‌های کارآمد را شناسایی و در جای مناسب قرار داد و آن‌ها را به‌هنگام تغییرات جابجا کرد.

وی گفت: ماندگاری طولانی مدت نقش‌ها در یک نظام مدیریتی می‌تواند مانع رسیدن به اهداف یا نزدیک شدن به آنها شود، بنابراین در یک مقطع مشخص می‌توان نقش‌های منتخب برای اهداف معین را با توانمندی خاص تغییر داد و پیشرفت لازم را به دست آورد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ماندگاری بیش از حد یک نقش در یک مدیری، نیاز به ارزیابی دقیق و محاسبه عقلانی و منطقی دارد تا نقش‌ها و توان‌های آن‌ها در جای خود بنشانیم و از بهره لازم ببریم.

وی ادامه داد: مطابق با اهداف تشکیلات قضایی و بیان مقام معظم رهبری، تغییراتی در قوه قضائیه طراحی و اجرا می‌شود تا محور عدالت تقویت گردد؛ تغییرات با درنظر گرفتن پیام رهبری و با هوشمندی برای به کارگیری توانمندی‌ها اعمال می‌شود.

خلیلی با تأکید بر این نکته که این تغییرات به معنا قصور یا بی‌کفایتی افراد قبلی نیست، افزود: این تغییرات شروع مسیری جدید، با دیگر اشخاص و تیم‌ها برای اهداف مشخص است.

جابجایی های قوه قضائیه در جهت تحول آفرینی

معاون اول قوه قضائیه گفت: جابجایی ها در قوه قضائیه در صف و ستاد با هدف تحول آفرینی انجام می سود.

حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در آئین اعلام انتصاب های جدید در قوه قضائیه افزود: تغییرات در دو سطح ستادی و صف انجام شده است که برای تحقق کار جمعی با محوریت هدف مشخص، باید نقش‌های کارآمد را شناسایی و در جای مناسب قرار داد و آن‌ها را به‌هنگام تغییرات جابجا کرد.

وی گفت: ماندگاری طولانی مدت نقش‌ها در یک نظام مدیریتی می‌تواند مانع رسیدن به اهداف یا نزدیک شدن به آنها شود، بنابراین در یک مقطع مشخص می‌توان نقش‌های منتخب برای اهداف معین را با توانمندی خاص تغییر داد و پیشرفت لازم را به دست آورد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ماندگاری بیش از حد یک نقش در یک مدیری، نیاز به ارزیابی دقیق و محاسبه عقلانی و منطقی دارد تا نقش‌ها و توان‌های آن‌ها در جای خود بنشانیم و از بهره لازم ببریم.

وی ادامه داد: مطابق با اهداف تشکیلات قضایی و بیان مقام معظم رهبری، تغییراتی در قوه قضائیه طراحی و اجرا می‌شود تا محور عدالت تقویت گردد؛ تغییرات با درنظر گرفتن پیام رهبری و با هوشمندی برای به کارگیری توانمندی‌ها اعمال می‌شود.

خلیلی با تأکید بر این نکته که این تغییرات به معنا قصور یا بی‌کفایتی افراد قبلی نیست، افزود: این تغییرات شروع مسیری جدید، با دیگر اشخاص و تیم‌ها برای اهداف مشخص است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: دادستان انتظامی قضات پس از بررسی گزینه‌های موجود ظرف همین هفته جاری انتخاب می‌شود ضمن اینکه در دیوان عالی کشور نیز تغییر مدنظر است که با توجه به فرایندهای قانونی پیش‌بینی شده پس از طی تشریفات قانونی اقدام خواهد شد.

خلیلی گفت: با حکم رئیس قوه قضائیه دادگستری ۱۴ استان کشور نیز تغییر کردند.

معاون اول قوه قضائیه درباره تغییرات دادگستری های ۱۴ استان گفت: اقایان محمد علی‌نژاد(آذربایجان غربی)، جبار سپهری(استان ایلام)، عمران علی‌محمدی (استان لرستان)، مسلم محمدیاران (استان خراسان شمالی)، محبوب افراسیاب(استان زنجان)، محمدباقر نریمانی (استان کهگیلویه و بویراحمد)، سیدحسین حسینی وردنجانی(استان چهارمحال و بختیاری)، محمد جباری (استان کردستان) و محمود اسپانلو (استان گلستان) به عنوان رؤسای کل دادگستری استان‌های مربوطه منصوب شدند.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با اعلام انتصاب ۹ نفر از مسئولان قضائی این انتصاب‌ها را فرصتی برای تحول آفرینی و آغاز دوره جدیدی برای پیگیری مشکلات قضائی مردم، برشمرد.