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قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اجرای برنامههای ۵ ساله میتواند زمینهساز تحول جامع در حوزه کنترل مواد مخدر، پیشگیری و درمان اعتیاد باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد زارعی، قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرحهای تحولی در دست اقدام ستاد گفت: امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر مفتخر است که برای همه حوزههای مأموریتی خود برنامه دارد و با اراده و تصمیم جدی به دنبال اجرای این برنامههاست.
وی افزود: امروز با نگاه جدید و بررسی دقیق همه موضوعات و مأموریتهای ستاد، در حوزههای مختلف برنامههای مشخص و مدونی تدوین شده است که حاصل کار کارشناسی دقیق و بررسیهای تخصصی است.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در حوزه معتادان متجاهر، موضوع مراکز امید و زندگی؛ در حوزه درمان، طرح تحول درمان و موضوع مدیریت مصرف؛ در حوزه تأمین مواد اولیه تولید داروهای آگونیست، طرح تحول کشت شقایق و همچنین موضوعات مرتبط با پیشگیری و سایر حوزهها در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: امروز میتوانیم با افتخار بگوییم برای حداقل یک دوره پنجساله، برنامهای مدون و مبتنی بر کار کارشناسی دقیق داریم و مصوبات قانونی این طرحها نیز پشتوانه لازم را برای ورود به مرحله اجرا فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرحها، تحول مورد نیاز در حوزه کنترل مواد مخدر بهصورت جامع و در بخشهای مختلف از جمله پیشگیری، مقابله و درمان محقق شود تصریح کرد: با توجه به سنگینی و اهمیت این طرحها، تبیین دقیق آنها ضروری است و جلسات وبیناری نیز پیش از این با حضور متولیان امر برگزار شده است.
زارعی گفت: این جلسات نباید فقط برای برگزاری یک نشست باشد، بلکه باید برای شرکتکنندگان خروجی مشخص و عملیاتی داشته باشد.
وی افزود: از دبیران شوراهای هماهنگی استانها خواسته شده است پس از توجیه و آشنایی کامل با طرحها، در استانهای خود جلساتی را با حضور رئیس شورا و اعضای شورا برگزار و مفاد طرحها، دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی را برای آنان تبیین کنند.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: هدف اصلی این است که دبیران شوراهای هماهنگی را ببینیم و ضمن ایجاد ارتباط و هماهنگی، زمینه اجرای منسجم طرحهای تحولی را فراهم کنیم.
به گفته زارعی: توجیه طرحها و دستورالعملها، تشریح فرآیندهای اجرایی، برنامهریزی برای هماهنگی و ایجاد یک آهنگ مشترک میان اعضای شوراهای هماهنگی در استانها از جمله مهمترین خروجیهایی است که از این نشست انتظار میرود.
وی با تأکید بر نقش دبیران شوراهای هماهنگی در مرحله اجرای طرحهای تحولی تصریح کرد: انتظار میرود دبیران شوراها پس از بازگشت به استانها، با برگزاری جلسات لازم، زمینه را برای پیادهسازی هرچه سریعتر و دقیقتر طرحها و دستورالعملهای ستاد فراهم کنند.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرحهایی که هنوز در انتظار تصویب در جلسه ستاد هستند، از دبیران شوراهای هماهنگی خواست نظرات و پیشنهادهای خود را درباره این طرحها ارائه کنند تا در فرآیند نهایی بررسی و تصویب مورد توجه قرار گیرد.