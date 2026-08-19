با به کارگیری توصیه‌های فنی و مشاوره‌های کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، دو مزرعه برنج در گیلان و مازندران عملکردی بیشتر از میانگین کشوری ثبت کردند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، با فرا رسیدن فصل برداشت برنج در مناطق شمالی کشور، دو حد نصاب جدید در میزان برداشت برنج از هر هکتار شالیزار به ثبت رسید.

بر اساس اعلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میزان برداشت برنج در یکی از مزارع الگویی مازندران در روستای ولیکرودپشت بابلسر که به کشت رقم طارم محلی اختصاص دارد، بیش از ۷ تن در هکتار بوده است.

بالاترین عملکرد این مزرعه در بهترین سال، اندکی بیشتر از 5 تن بوده است، اما امسال با اجرای صحیح توصیه‌های فنی و مدیریت مناسب مزرعه، عملکرد چشمگیر بیش از هفت تن در هکتار به ثبت رسیده است.



درخشش دختر طارم محلی در رودسر

در رودسر گیلان نیز، یک کشاورز پیشرو با بکارگیری توصیه های کارشناسان تات، موفق شد عملکرد حدود ۶ تن در هکتار را ثبت کند.

در این مزرعه که در رضامحله رودسر واقع است، برنج نسل جدید "توکا" که حاصل تلاقی ساده بین طارم محلی (مادر) و رقم علی کاظمی (پدر) است، کشت شد که در سال های گذشته عملکرد چهار و نیم تن در هکتار را ثبت کرده بود.

عملکرد این دو مزرعه نشان می دهد که چه در کشت ارقام سنتی و چه در کشت ارقام اصلاح شده و جدید، به کارگیری توصیه های علمی و کارشناسی که اغلب بسیار ساده و حتی بدون هزینه هستند، می تواند بهره وری را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

با افزایش محصول که منجر به درآمد بیشتر می شود، صاحبان هر دو مزرعه رغبتی به کشت دوم ندارند.