فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری عامل تهدید و ایجاد رعب و وحشت در یکی از داروخانه‌های شهر ایوانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ داود آقازاده گفت : در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی در یکی از داروخانه‌های شهر ایوانکی اقدام به ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال کرده است، بلافاصله ماموران برای رسیدگی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در محل، مشاهده کردند فرد مورد نظر از محل متواری شده اما انجام تحقیقات میدانی، کمتر از یک ساعت متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ آقازاده با اشاره به کشف سلاح سرد از مخفیگاه متهم، اضافه کرد: پلیس در برخورد با هنجارشکنان و افرادی که بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازند، به شدت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.