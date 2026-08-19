

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در گردهمایی قرارگاه‌های شهرستانی مساجد استان، گزارش اقدامات یک ساله مساجد استان در بخش‌های مختلف ارائه شد.



تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های مساجد در سال جاری به عنوان محور فعالیت‌های مختلف محلات دیگر محور این نشست بود.



نماینده ولی فقیه در استان در این نشست مساجد را محور همه فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و دینی در محلات دانست که باید تقویت شوند.



آیت الله ناصری افزود: کار در مساجد باید برای رضای خدا با با محوریت حفظ وحدت باشد.