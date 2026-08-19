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رقابت بیش از ۴۶۰ دانشآموز در مسابقات ورزشی دانشآموزی کشور به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به میزبانی این استان از مسابقات ورزشی دانشآموزی در منطقه پنج کشور افزود: بیش از ۴۶۰ دانشآموز از استانهای مختلف منطقه پنج در رشتههای هندبال و بسکتبال در اصفهان حضور دارند.
محمدرضا نظریان افزود: این مسابقات در بخش پسران از ۲۷ مرداد آغاز شده و تا اول شهریور و در بخش دختران از اول تا چهارم شهریور ادامه دارد و یکی از اهداف اصلی آن، استعدادیابی و شناسایی دانشآموزان مستعد ورزشی برای حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی است.
وی با تأکید بر جایگاه ورزش در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ادامه داد: رشد متوازن و تربیت تمامساحتی دانشآموزان از مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش است و ساحت زیستی و بدنی به عنوان یکی از ساحتهای ششگانه تربیتی، نقش مهمی در این مسیر دارد.
نظریان گفت:توسعه فعالیتهای ورزشی دانشآموزان علاوه برتقویت سلامت جسمانی، به ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط و پویایی و بهبود آمادگی دانشآموزان برای یادگیری کمک میکند.
وی افزود: برگزاری رویدادهای ورزشی دانشآموزی و فراهم کردن فرصت فعالیت های جسمانی در مدارس و اوقات فراغت، میتواند در تقویت نشاط دانشآموزان و خانوادهها و ارتقای کیفیت تربیت و یادگیری آنان مؤثر باشد.