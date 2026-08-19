به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حکم حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه،

محمد علی‌نژاد به عنوان رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی



جبار سپهری رئیس کل دادگستری استان ایلام



عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان استان لرستان



مسلم محمدیاران رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی



محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان زنجان



محمدباقر نریمانی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد



سیدحسین حسینی وردنجانی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری



محمد جباری رئیس کل دادگستری استان کردستان



و محمد سپانلو به عنوان رئیس کل دادگستری استان گلستان منصوب شدند.



