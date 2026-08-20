موز، آناناس و لیموترش، میوه هایی که روزگاری فقط در جنوب کشور می روییدند، حالا در منطقه مغان استان اردبیل با صرفه ای اقتصادی، سرمایه گذاران را از سراسر کشور به این خطه کشانده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل موز، آناناس و لیموترش، میوه هایی که روزگاری فقط در جنوب کشور می روییدند، حالا در منطقه مغان، با صرفه ای اقتصادی، سرمایه گذاران را از سراسر کشور به این خطه کشانده اند.

گزارشی ببینیم از رونق اشتغال تا تضمین آینده کشاورزی در بزرگترین گلخانه کشور در شمال استان اردبیل: