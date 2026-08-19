به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در پایان این رقابت‌ها که با شرکت ۷۰ شطرنجباز از ۱۸ استان کشور و در ۲ جدول در مجتمع فرهنگی آموزشی حبیب ابن مظاهر بهزیستی تنکابن برگزار شد، در دور هفتم و پایانی جدول b۱ هادی مشیرآبادی از آذربایجان شرقی با ۶ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به مسعود هدایت از آدربایجان غربی به مقام قهرمانی رسید، هدایت دوم شد و عرفان محمدعلیزاده از تهران با ۵ ونیم امتیاز به مقام سوم رسید.

در جدول b۲ و b۳ نیز اردلان پوررضا از گیلان با ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

علی طیرانی از خراسان رضوی با ۵ ونیم امتیاز و پوئن شکنی بهتر به مقام دوم رسید، حسن توسلی از استان مرکزی با همین امتیاز سوم شد.