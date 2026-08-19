کشتی‌گیران قم در هشتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور در تهران، در رشته کشتی فرنگی به دو مدال نقره و یک عنوان پنجمی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات المپیاد کشتی استعدادهای برتر، طا‌ها صانعی کشتی‌گیر قمی در وزن ۳۵ کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان خود به دیدار نهایی راه یافت، اما در فینال مغلوب حریفش شد و به مدال نقره رسید.

محمدطا‌ها خسروبیگی نیز در وزن ۸۵ کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود راهی دیدار نهایی شد، اما در مسابقه فینال شکست خورد و روی سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد.

همچنین ابوالفضل احمدی در وزن ۵۷ کیلوگرم با قرار گرفتن در جایگاه پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

رقابت‌های کشتی فرنگی هشتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور، به میزبانی سالن شهدای هفتم‌تیر تهران برگزار شد.