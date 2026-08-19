نشست هماهنگی ارزیابان تأیید صلاحیت متخصصان بهره‌وری با حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با هدف بررسی و هماهنگی در فرایند ارزیابی متخصصان، ارتقای دقت ارزیابی‌ها و ایجاد رویه‌ای منسجم در سنجش صلاحیت‌های تخصصی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به بازنگری فرایند ارزیابی و تأیید صلاحیت متخصصان بهره‌وری، اظهار کرد که این فرایند با هدف ایجاد روالی یکپارچه‌تر و منسجم‌تر برای شناسایی و گزینش متخصصان، مورد بازنگری قرار گرفته است.

محمدصالح اولیاء با اشاره به الگوی شایستگی IPCB، تأکید کرد: مبنای ارزیابی متقاضیان، بررسی چهار مؤلفه اصلی شایستگی شامل دانش، مهارت، توانایی و نگرش است تا مشخص شود افراد متقاضی از صلاحیت‌های موردنیاز برای فعالیت به‌عنوان متخصص بهره‌وری برخوردار هستند یا خیر.

در ادامه، فرزاد نزاکتی، رئیس نهاد صدور گواهینامه (IPCB)، به تشریح اهداف، مأموریت‌ها و چشم‌انداز این نهاد پرداخت و گفت: تاکنون ۴۵ نفر موفق به دریافت گواهینامه متخصصان بهره‌وری شده‌اند. همچنین، نرخ پذیرش متقاضیان از مرحله آزمون کتبی تا مصاحبه، حدود ۴۰ درصد بوده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت تعارض منافع و حفظ بی‌طرفی در فرایند ارزیابی، تصریح کرد: سند APO-PS101:2023، مبنای طراحی نظام صدور گواهینامه متخصصان بهره‌وری است و در این فرایند، الگوبرداری و تبعیت کامل از الزامات سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) به‌عنوان مرجع، مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین فاطمه پهلوانی، رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران و از ارزیابان متخصصان بهره‌وری بر ضرورت آشنایی ارزیابان مرحله مصاحبه با نظام ارزیابی مصوب سازمان بهره‌وری آسیایی تأکید کرد و آموزش ارزیابان در این زمینه را ضروری دانست تا ارزیابان با چارچوب‌ها، معیارها و شیوه ارزیابی موردنظر این نظام آشنایی کافی داشته باشند.

ضا عباسی، از متخصصان حوزه بهره‌وری هم بر ضرورت توجه به رویکردها و فلسفه‌‌های بهبود بهره‌وری در تقسیم‌بندی تکنیک‌ها و ابزارها تأکید کرد و بر اهمیت توجه به این رویکردها در انتخاب و به‌کارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مناسب در فرآیند ارزیابی اشاره کرد.

رضا پورخردمند نیز بر ضرورت انطباق فرایند تدوین مستندات و بررسی مدارک در مرحله مصاحبه با استانداردهای سازمان بهره‌وری آسیایی تأکید داشت و این انطباق را از الزامات مهم برای دستیابی به یک فرآیند ارزیابی دقیق، منسجم و استاندارد دانست.

گفتنی است، محورهای دیگری همچون بازبینی فرم خوداظهاری، توانمندسازی ارزیابان، مدیریت تعارض منافع و افزایش دقت در مصاحبه‌ها نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.