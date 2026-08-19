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امام جمعه مهاباد: قائد شهید امت، الگوی وحدت، مقاومت و حمایت از ملتهای مظلوم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ ماموستا عبدالسلام امامی در این مراسم گفت: شهیدان راه اسلام و امت اسلامی، با ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از ملتهای مظلوم، به الگویی برای آزادیخواهان جهان تبدیل شدند.
ماموستا امامی با اشاره به جایگاه والای این شهید اظهار کرد: قائد شهید امت، شاگرد مکتب رسولالله (ص)، اسوه مجاهدان، پیشوای آزادیخواهان و از بزرگان وحدت امت اسلامی بود که عزت، مقاومت و مبارزه با ظلم را سرلوحه زندگی خود قرار داد.
وی افزود: این شهید بزرگوار در حمایت از ملتهای آزاده و مظلوم، همواره در کنار آنان ایستاد و با روحیه مجاهدت و مقاومت، مسیر عزت و سربلندی امت اسلامی را دنبال کرد.
امام جمعه مهاباد با اشاره به همزمانی برگزاری مراسم چهلم با ایام فاطمیه، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تأکید کرد و گفت: امروز در سوگ شهیدان ایستادهایم و وظیفه داریم آرمانها و مسیر آنان را ادامه دهیم.
ماموستا امامی همچنین با گرامیداشت حضور علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم، این حضور را نشانه پایبندی مردم به آرمانهای شهدا و ارزشهای اسلامی عنوان کرد.
امام جمعه مهاباد گفت: قائد شهید امت، مرزهای قومی و مذهبی را درنوردید
ماموستا امامی تصریح کرد: نگاه قائد شهید امت به جهان اسلام، نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی بود و او همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان را در مسیر مبارزه با استکبار و حمایت از مظلومان، یک امت واحد میدانست.
ماموستا عبدالسلام امامی با اشاره به جایگاه شهدا در پیشبرد اهداف امت اسلامی اظهار کرد: امروز برای همگان روشن است که مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی ایران، ریشه در ایمان، وحدت و فرهنگ شهادت دارد.
وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» افزود: قرآن کریم مسلمانان را یک امت معرفی میکند و این نگاه باید در روابط میان ملتهای مسلمان و در دفاع از مظلومان جهان نمود داشته باشد.
امام جمعه مهاباد ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته قائد شهید امت این بود که جهان اسلام را در یک جغرافیای واحد و متحد در برابر استکبار و استعمار میدید و در تصمیمگیریها و اقدامات خود، مصالح امت اسلامی را فراتر از مرزهای جغرافیایی در نظر میگرفت.
ماموستا امامی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی باید در دل مسلمانان نهادینه شود، گفت: مرزهای خونین و مذهبی نباید موجب جدایی مسلمانان شود؛ بلکه مسلمانان باید با تکیه بر مشترکات دینی و انسانی، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: قائد شهید امت با عبور از مرزهای قومی و مذهبی، مسلمانان و حتی آزادیخواهان جهان را حول محور اسلام و حمایت از مظلومان گرد هم آورد و راه مقاومت و پایداری را به عنوان مسیری برای عزت امت اسلامی ترسیم کرد.
امام جمعه مهاباد در پایان با قدردانی از حضور مردم، علما و روحانیون در این مراسم، بر ضرورت تداوم راه شهدا و حفظ وحدت و همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد.