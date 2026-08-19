پیکر مادرسرداران شهیدعلی و غلامرضا ملایی امروز در شهربابک تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، پیکر حاجیه‌خانم فاطمه ملایی، مادر شهیدان والامقام علی و غلامرضا ملایی، با حضور باشکوه مردم شهیدپرور شهرستان شهربابک در زادگاهش، روستای ندیک(شاهدیه) تشییع و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.

این مادر صبور و فداکار پس از سال‌ها تحمل درد فراق فرزندان شهیدش، شامگاه یکشنبه ۲۵ مردادماه آسمانی شد.

شهید علی ملایی ندیکی چهاردهم بهمن‌ماه ۱۳۴۳ در روستای ندیک شهرستان شهربابک متولد شد و دهم تیرماه ۱۳۶۵ در منطقه مهران و در جریان عملیات کربلای یک، بر اثر اصابت ترکش به ناحیه شکم به شهادت رسید.

شهید غلامرضا ملایی ندیکی نیز هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۹ در روستای ندیک به دنیا آمد و ۲۹ دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به ناحیه پا و بدن به شهادت رسید.