بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲، یکی از سرنوشت سازترین روز‌های تاریخ معاصر ایران است. دولت ملی دکتر محمد مصدق، بعد از ماه‌ها کشمکش بر سر ملی‌شدن نفت و درگیری با دربار پهلوی، در چنین روزی با کودتای مستقیم آمریکا و انگلیس و همراهی اراذل و اوباش سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، دامنه کودتا و تحرکات کودتاچیان تنها محدود به تهران نماند و در شهر‌های دیگر نیز نمود یافت؛ از جمله در قزوین و شهر‌های کوچک و بزرگ اطراف آن که برای حمایت از دولت ملی به پا خاسته بودند.

مصدق تصور می‌کرد رابطه با آمریکا، به عنوان جایگزین انگلیس، تعاملی سازنده و پایدار برای دولت وی و ملت ایران خواهد بود، اما رخداد‌های این روز، تنها جای پای استعمار و مداخلات غربی را محکم‌تر کرد.