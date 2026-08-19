نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی با سفر به شهرستان محلات، با خانواده شهید ابوالفضل صادقی دیدار و از صبر آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله دری نجف‌آبادی در نشست شورای اداری شهرستان محلات، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و تأکید بر هوشیاری در برابر بدعهدی‌های دشمن، چهار محور راهبردی شامل یاد امام و شهدا، وحدت کلمه، حمایت از نیرو‌های مسلح و توجه به اقتصاد مقاومتی را برای عبور از بحران‌ها ضروری دانست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، در نشست شورای اداری شهرستان محلات که در مسجدالقائم این شهر برگزار شد، ضمن یادآوری حوادث اخیر، با اشاره به شهادت ۱۲ نفر از شهروندان محلاتی در جریان جنگ رمضان، از جمله شهید وفایی و اعضای خانواده مکرم ایشان یاد و خاطر آنها را گرامیداشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی استان مرکزی و به‌ویژه شهرستان محلات گفت: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم همت بلند مسئولان و مردم است که باید مورد توجه ویژه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با یادآوری روند تاریخی انتخاب رهبری نظام در شرایط سخت و تحت بمباران شهر‌ها توسط دشمن، بر اهمیت پیروی از رهنمود‌های ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: مواضع قاطع رهبری در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن نشان داد که جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی تسلیم نخواهد شد.

حضمر در آیین گلباران قبور مطهر شهدا، دیدار با جانباز سرافراز جواد پرهیزکار و بازدید از مقتل شهدای محلات در جنگ رمضان از برنامه‌های سفر امام جمعه اراک در محلات بود.