سینماها در هفته گذشته در ۱۳ هزار و ۶۸۷ نوبت نمایش، ۲۹۰ هزار و ۲۶ مخاطب داشتند و به فروش حدود ۳۸ میلیارد تومانی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام سامانه سمفا سینماها در هفته گذشته در ۱۳ هزار و ۶۸۷ نوبت نمایش، ۲۹۰ هزار و ۲۶ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۳۸ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۱۳ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش کاهش پیدا کرده است.

همچنین از امروز فیلم سینمایی «سقف» ساخته ابراهیم امینی با حال و هوای کمدی سیاه اکران خود را آغاز کرده است. داستان این فیلم در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می شود.

در هفته گذشته فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۱۹ هزار و ۳۹۹ بلیت به فروش ۱۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است...

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۱۵ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان

«زنده شور»: ۱۰۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان

«استخر»: ۹۲ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان

«آنتیک»: ۶۰ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۵۴ میلیارد و ۷۰۱ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۷ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان

«خواب نما»: ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۴ میلیارد و ۷۴۱ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان

«قمارباز»: ۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان

«ماه پنهان»: ۳۳۶ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۲۸۳ میلیون تومان

«سقف»: ۴۵ میلیون تومان